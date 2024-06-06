Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Билайн" восстановил большую часть сети после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба оператора мобильной связи.

"Некоторые абоненты "Билайна" на востоке страны могли столкнуться с ухудшением работы сервисов", – приводит заявление пресс-службы Агентство "Москва".

Сейчас, по словам представителей компании, сеть работает в штатном режиме. Единичные базовые станции будут выведены в эфир в течение часа.

Ранее на сбои в работе мобильной сети жаловались пользователи из Алтайского края (14%), Кузбасса (12%), Красноярского края (8%), Москвы (8%) и других регионов РФ. Общее число пользователей, сообщивших о неполадках, достигло 4 012 человек.

