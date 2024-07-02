Сбои зафиксированы в работе Telegram

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Сбои наблюдаются в работе мессенджера Telegram, передает портал Downdetector.

Согласно данным на 20:40 по московскому времени, 229 пользователей пожаловались на работу мессенджера. 49% жалоб связаны с работой приложения, 39% – с отправкой сообщений, 12% – с получением сообщений.

Ранее сбой в работе Telegram был зафиксирован 8 июня. Не работали ни мобильное приложение, ни версия мессенджера для компьютеров. Пользовали не могли отправить или прочитать сообщения. Кроме того, остановилось обновление каналов и групп. Четверть всех жалоб на сбои поступила из Москвы и Подмосковья, еще 14% отправили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% пришли из Нижегородской области. Спустя время Telegram возобновил работу.