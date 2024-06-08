Мессенджер Telegram заработал после масштабного сбоя

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Мессенджер Telegram, в работе которого вечером 8 июня произошел масштабный сбой, снова начал работать, сообщает РИА Новости.

Пользователи наблюдали проблемы в работе мессенджера с 21:30 до 23:00 по московскому времени.

В этот период было невозможно отправить сообщения как в личных переписках, так и в общих чатах. Кроме того, остановилось обновление каналов и групп.

Сервис downdetector опубликовал данные, в соответствии с которыми четверть всех жалоб на сбои поступила из Москвы и Подмосковья, еще 14% отправили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% пришли из Нижегородской области.

