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26 июня, 10:14

Технологии

Мессенджер ICQ закрылся

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Мессенджер ICQ официально прекратил работу. Соответствующая информация появилась на его портале.

В сообщении на сайте рекомендуется использовать для общения "VK Мессенджер", а для рабочих вопросов – VK WorkSpace.

О закрытии мессенджера стало известно в конце мая.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии на фоне распространения коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ.

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