26 июня, 10:14Технологии
Мессенджер ICQ закрылся
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Мессенджер ICQ официально прекратил работу. Соответствующая информация появилась на его портале.
В сообщении на сайте рекомендуется использовать для общения "VK Мессенджер", а для рабочих вопросов – VK WorkSpace.
О закрытии мессенджера стало известно в конце мая.
ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии на фоне распространения коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ.
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