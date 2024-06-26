Мессенджер ICQ закрылся

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Мессенджер ICQ официально прекратил работу. Соответствующая информация появилась на его портале.

В сообщении на сайте рекомендуется использовать для общения "VK Мессенджер", а для рабочих вопросов – VK WorkSpace.

О закрытии мессенджера стало известно в конце мая.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии на фоне распространения коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ.

