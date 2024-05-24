Мессенджер ICQ закроется 26 июня

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Компания VK планирует прекратить работу мессенджера ICQ 26 июня. Об этом сообщается на сайте корпорации.



Уточняется, что VK хочет сфокусироваться на развитии других своих сервисов, для чего сотрудники ICQ перейдут в команды, работающие над сторонними продуктами компании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС рассказал, что раньше в Кремле пользовались мессенджером ICQ, однако через некоторое время сервис перестал быть конкурентоспособным.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ.

Ранее разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подготовили новую функцию, благодаря которой пользователи смогут сбрасывать число непрочитанных сообщений. По словам экспертов, такая опция будет доступна при открытии приложения. Пользователи смогут автоматически обнулять число уведомлений.