В WhatsApp появится функция очистки счетчика неоткрытых сообщений

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Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) подготовили новую функцию, благодаря которой пользователи смогут сбрасывать число непрочитанных сообщений. Об этом сообщает сайт WABetaInfo.

По словам экспертов, такая опция будет доступна при открытии приложения. Пользователи смогут автоматически обнулять число уведомлений.

Как рассказали собеседники издания, новая функция окажется полезной для людей, которые получают большое количество сообщений из чатов. Функция позволит им более эффективно управлять уведомлениями и расставлять приоритеты.

На сегодняшний день такая опция находится на стадии разработки. Она будет доступна в ближайшем обновлении для устройств на базе Android.

Ранее в новом обновлении мессенджера WhatsApp для пользователей iPhone заработала технология Passkey, позволяющая входить в приложение через Face ID и Touch ID. Разработчики уточнили, что теперь пользователи могут входить в приложение без СМС-сообщений, благодаря чему авторизация стала быстрее и безопаснее.

До этого стало известно, что в WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам. Они будут отображаться вместе с общей информацией о чате. Разработчики обращают внимание, что новая функция сначала будет доступна только для бизнес-аккаунтов, а через некоторое время опцию включат во все учетные записи.

