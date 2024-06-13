В WhatsApp появились QR-коды для переноса данных при смене телефона

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Разработчики WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) упростили перенос данных со старого телефона на новый при помощи QR-кодов, передает портал WABetaInfo.

Нововведение замечено в бета-версии приложения для Android под номером 2.23.9.19. Новая функция позволяет пользователю переносить аккаунт, чаты и все данные между старым и новым устройствами. Пользователи бета-версии мессенджера могут отобразить QR-код на экране нового телефона и отсканировать его с помощью старого, чтобы сразу перенести все чаты напрямую, не прибегая к созданию облачных резервных копий.

Пользователи стабильных версий WhatsApp на Android все еще могут перенести данные при помощи "Google Диска". Когда опция станет доступна для всех пользователей мессенджера – неизвестно.

Ранее в WhatsApp подготовили новую функцию, благодаря которой пользователи смогут сбрасывать число непрочитанных сообщений. Сейчас эта опция находится на стадии разработки. Она будет доступна в ближайшем обновлении для устройств на базе Android.