Сбой произошел в работе "Авито"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбои наблюдаются в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито". На проблемы пожаловались 742 пользователя, следует из данных сервиса Downradar.

"Ошибка. Что-то пошло не так", – видят пользователи при попытке входа в приложение.

По данным сервиса, основное количество сообщений о нарушениях в работе "Авито" было направлено из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга и Краснодара.

В пресс-службе "Авито" уже прокомментировали ситуацию. В беседе с ТАСС представители онлайн-агрегатора заявили, что на платформе проводятся плановые работы по улучшению сервисов. Ряд функций в настоящий момент может быть недоступен именно по этой причине.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились публикации о якобы массовых неполадках в работе сайтов авиакомпаний и туроператоров. Пользователи столкнулись с проблемами на интернет-ресурсах компаний Nordwind, S7, туроператора "Пегас Туристик" и производителя ПО для авиакомпаний "АвиаБит". При этом в пресс-службах авиакомпаний "Россия" и аэропорта Домодедово заявили, что их сайты продолжали работать штатно на фоне сообщений о сбоях.

