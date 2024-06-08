Сбои в работе Telegram произошли в России, Европе и США

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Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе мессенджера во всем мире. Соответствующие данные были опубликованы на портале Downdetector.

Опубликованная на сайте информация свидетельствует о том, что с проблемами в работе социальной сети столкнулись не только жители России, но также пользователи из США, Германии и некоторых других европейских стран.

Четверть сообщений о сбоях была получена из Москвы и Подмосковья, еще 14% отправили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% пришли из Нижегородской области.

Основная жалоба пользователей заключалась в невозможности отправить сообщения. Не удавалось также загрузить чаты, каналы и группы.

Сбой в работе Telegram наблюдался с 21:30 до 23:00 по московскому времени. К настоящему моменту работа мессенджера восстановлена.

