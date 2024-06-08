08 июня, 23:38Технологии
Сбои в работе Telegram произошли в России, Европе и США
Фото: depositphotos/prykhodov
Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе мессенджера во всем мире. Соответствующие данные были опубликованы на портале Downdetector.
Опубликованная на сайте информация свидетельствует о том, что с проблемами в работе социальной сети столкнулись не только жители России, но также пользователи из США, Германии и некоторых других европейских стран.
Четверть сообщений о сбоях была получена из Москвы и Подмосковья, еще 14% отправили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% пришли из Нижегородской области.
Основная жалоба пользователей заключалась в невозможности отправить сообщения. Не удавалось также загрузить чаты, каналы и группы.
Сбой в работе Telegram наблюдался с 21:30 до 23:00 по московскому времени. К настоящему моменту работа мессенджера восстановлена.