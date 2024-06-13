Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайты авиакомпании "Россия" и аэропорта Домодедово работают штатно на фоне сообщений о сбоях, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы организаций.

"В авиакомпании "Россия" сайт работал без сбоев, сейчас также нет нарушений в его работе", – подчеркнули в авиакомпании.

Неполадки с порталом воздушной гавани Домодедово, по данным пресс-службы, были кратковременными, поэтому сейчас сайт работает. Указывается, что сбой не сказался на информировании и обслуживании пассажиров.

Информация о якобы массовых неполадках в работе сайтов авиакомпаний и туроператоров появилась ранее в некоторых телеграм-каналах, напомнили в издании. По данным журналистов, проблемы с доступом возникали у пользователей сайтов компаний Nordwind, S7, туроператора "Пегас Туристик" и производителя ПО для авиакомпаний "АвиаБит".

В начале июня ряд телеграм-каналов сообщил, что в магазинах торговой сети "Верный" по всей России перестали работать платежные терминалы. Сбой продолжался как минимум 3 дня подряд, из-за чего покупатели рассчитывались наличными.

