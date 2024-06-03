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03 июня, 13:44

Технологии

Роскомнадзор зафиксировал частичную недоступность некоторых госсайтов

Фото: depositphotos/puhhha

Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) 3 июня с 11:50 зафиксировали частичную недоступность ряда государственных сайтов. Об этом сообщается на сайте ЦМУ ССОП.

По предварительной информации, причиной является сбой на одном из участков магистральной сети связи, уточнили в ведомстве.

Ранее массовый сбой в работе платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" в РФ. В сети появилась информация, что проблемы вызваны хакерской атакой на серверы. Сейчас специалисты устраняют неполадки.

Хакерская группа Head Mare призналась в кибератаке на серверы компании СДЭК

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