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29 мая, 06:21

Технологии

В работе сети Starlink произошли сбои по всему миру

Фото: 123RF/fellowneko

Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в некоторых странах сообщают о сбоях в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Самое большое число сбоев было зафиксировано в США, сообщения о неполадках также поступали из Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики.

В свою очередь, компания Starlink в соцсети X подтвердила наличие сбоя подключения. Там заверили, что активно работают над решением этой проблемы, однако не сообщили о причине неполадок.

29 апреля пользователи социальной сети X из разных стран жаловались на сбои. Больше всего жалоб поступило от американцев – примерно 4 тысячи. Сбои также зафиксировали в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и на Филиппинах.

Чаще всего пользователи сталкивались с трудностями в работе сайта и приложения, отмечались проблемы при подключении к серверу. Однако на данный момент все неполадки в социальной сети X были устранены.

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