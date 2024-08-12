Приложение "VK видео" установили 20 млн раз

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Пользователи установили приложение "VK видео" на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз с момента официального запуска, который произошел в сентябре 2023 года, сообщает пресс-служба VK.

При этом наибольшее количество установок было зафиксировано на устройствах Android. Оно составило 11 миллионов. Еще 6 миллионов раз пользователи скачали приложение на Android TV, и 3 миллиона раз – на iOS.

Наибольшее число установок приложения разработчики зафиксировали в июле 2024 года. За тот месяц пользователи скачали его около 2 миллионов раз.

По прошествии первой недели августа аудитория standalone-приложения выросла в 2,2 раза в сравнении со средними показателями июля. Таким образом, число пользователей, открывавших приложение в течение суток, достигло пика и составило 2,5 миллиона. При этом учитывалось использование "VK видео" как на мобильных устройствах, так и на смарт-телевизорах.

Вместе с тем увеличилось и суммарное суточное время просмотра в приложении. Оно выросло в 2,6 раза и превысило показатель в 5 миллионов часов. При этом наибольшая глубина просмотров приходится на Smart TV и составляет 200 минут в день.

Ранее россияне сообщали о проблемах в работе сервиса YouTube. Видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, 3 августа. Пользователи сталкивались с этой проблемой при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

При этом россияне не могли пользоваться YouTube на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% предупреждали в комитете Госдумы по информполитике. Его глава Александр Хинштейн отмечал, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые корпорация перестала обновлять. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов, добавлял он.

При этом депутат Госдумы Антон Горелкин подчеркнул, что в РФ не планируют принудительно блокировать YouTube. По его словам, подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны приносить вред россиянам.

