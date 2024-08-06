Депутат Горелкин: принудительная блокировка YouTube в РФ не рассматривается

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Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем официальном телеграм-канале.

"Замедление YouTube вследствие деградации кеширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга", – объяснил он.

Горелкин добавил, что такое развитие событий невозможно, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.

Видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, 3 августа. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

Российские пользователи сталкивались с трудностями при попытке открыть YouTube на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК.

При этом в комитете Госдумы по информполитике предупреждали о возможном снижении скорости загрузки роликов до 70%. Там отметили, что почти весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google, которые компания перестала обновлять, что и послужило причиной замедления работы видеохостинга.

