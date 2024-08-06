Провайдеры Московской области начали предупреждать о проблемах с работой YouTube

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Некоторые интернет-провайдеры Московской области начали предупреждать своих клиентов о проблемах с работой Google и видеохостинга YouTube. Объявления об этом публикуются на сайтах компаний, а также озвучиваются роботом при звонке на их "горячие линии", сообщает ТАСС.

Так, провайдер в Подольске "Кварц телеком" указывает, что сбои происходят по независящим от него причинам. В объявлении компании упоминается, что Роскомнадзор связывает снижение качества работы сервиса с тем, что компания Google после ухода из России перестала обслуживать установленную в стране инфраструктуру системы кеширующих серверов.

О проблемах с доступом к Google и YouTube предупреждает и интернет-провайдер "Объединенные нахабинские сети". Клиенты прослушивают это сообщение при звонке на "горячую линию". Связанная со сбоями публикация была размещена и на сайте компании, но спустя некоторое время ее удалили.

Видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, еще в субботу, 3 августа. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

При этом россияне сталкивались с трудностями при попытке открыть YouTube на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявляли и в комитете Госдумы по информполитике. Его глава Александр Хинштейн отмечал, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые корпорация перестала обновлять. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов, добавлял он.

