"Ъ": пользователи разрывают договоры с операторами из-за проблем с YouTube

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Абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, передает "Коммерсант".

Профильные ассоциации направили письма с запросом к Минцифры и Роскомнадзору, чтобы они выпустили единое официальное заявление о причинах замедления работы сервисов и их "неравномерной деградации" у разных телеком-компаний, а также провели распределение официальной информации.

Так, в письме от ассоциации "Ростелесеть", в которую входит свыше 200 региональных операторов связи, говорится о том, что операторы столкнулись с "сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов". В свою очередь, это привело к увеличению жалоб пользователей о работе провайдеров.

По словам главы "Ростелесетей" Олега Грищенко, по данным на 7 августа, жалобы поступили примерно от 100 операторов. Пользователи винят компанию в том, что YouTube не работает через домашнюю сеть. При этом абоненты мобильной связи с такими проблемами не сталкиваются и считают, что проблема заключается в домашнем провайдере.

В "Ростелесети" считают, что отсутствие официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме приводит к тому, что операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер.

Также схожее письмо отправила Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР), под ее юрисдикцией числится более 120 членов. АМОР заявляет, что замедление сервисов происходит "резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны", из-за чего операторы связи "массово теряют абонентскую базу". На 8 августа АМОР получила 35 обращений, уточнил президент ассоциации Дмитрий Галушко.

Он предположил, что региональные операторы острее ощущают проблемы с YouTube из-за меньшего количества международных стыков.

Между тем у ряда российских пользователей браузерная версия YouTube вновь начала работать, сообщает сайт "Комсомольской правды". Видеохостинг вновь воспроизводит видеозаписи в высоком качестве и открывается в десктопной версии на компьютерах. Проблем якобы не возникает и в мобильной версии приложения.

При этом сервис "Сбой.РФ", который ведет мониторинг работоспособности сервисов и сайтов в России, также зафиксировал падение числа жалоб на работу YouTube. Однако официальных комментариев по поводу работы видеохостинга в России пока нет.

Видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, 3 августа. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

При этом россияне сталкивались с трудностями при попытке открыть YouTube на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявляли в комитете Госдумы по информполитике. Его глава Александр Хинштейн отмечал, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые корпорация перестала обновлять. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов, добавлял он.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в РФ не планируют принудительно блокировать видеохостинг YouTube. По его словам подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.

