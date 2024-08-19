Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram, количество жалоб пользователей превысило 1,4 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Больше всего жалуются на работу приложения жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Московской областей. Пользователи не могут отправлять или получать сообщения.

Точные причины сбоя на данный момент неизвестны.

Несколько дней назад в работе Telegram произошли сразу два сбоя за сутки. На работу мессенджера пожаловались пользователи из России, США, Казахстана и других стран. Они указали на долгие отправления сообщений в мессенджере, особенно в групповых чатах.

В начале месяца сбои также наблюдались в работе сервиса Mail.ru. За сутки пользователи пожаловались на работу сервиса 618 раз. При этом около 33% обращений приходили от жителей Москвы, еще 14% поступали из Санкт-Петербурга, а на прочие российские регионы пришлось около 3% жалоб.