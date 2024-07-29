29 июля, 17:42 (обновлено 29.07.2024 18:09)Технологии
Клиенты Сбера пожаловались на сложности со входом в мобильное приложение
Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"
У некоторых клиентов Сбера появились трудности с использованием приложения. Они не могут войти в мобильный банк, сообщает "Интерфакс".
Также, по данным издания, клиенты не могут провести оплату в магазинах через платежные терминалы банка картами любых организаций.
Позже в Сбере сообщили РБК, что все сервисы банка работают в штатном режиме.
Ранее банки в РФ подверглись DDoS-атаке, которая была спланирована из-за рубежа. Тогда сбой зафиксировали в работе сервисов Газпромбанка, Росбанка, Альфа-Банка, ВТБ и других.
В Сбере, в свою очередь, указали, что сбоев в работе банка зафиксировано не было.
Пользователи Россельхозбанка, Росбанка, Газпромбанка и Райффайзенбанка сообщали, что не могут войти в приложения или воспользоваться сервисами. У последнего за сутки было зафиксировано более двух тысяч неполадок.