Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сайт Райффайзенбанка восстановил работу после сбоя, однако вход в приложение все еще затруднен, сообщает пресс-служба банка.

При входе в мобильный банк или сайт пользователи видят сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее".

Представители Райффайзенбанка заверили, что занимаются решением проблемы и сообщат, когда все сервисы полноценно восстановятся.

Сбой в работе банка произошел 23 июля около 14:00. До этого глобальный сбой произошел в работе Microsoft 19 июля. Из-за этого многие банки и аэропорты во всем мире столкнулись с неполадками в работе систем.

Спустя время в компании заявили о постепенном восстановлении работы систем. Глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что данные клиентов после сбоя находится в безопасности.