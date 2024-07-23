Мобильное приложение и сайт Райффайзенбанка работают со сбоями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Клиенты Райффайзенбанка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта российского банка.

Когда пользователи пытаются войти в приложение или на сайт, то у них появляется следующее сообщение: "Вход может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее".

Утром 19 июля глобальный сбой произошел в работе Microsoft. Из-за этого многие банки и аэропорты во всем мире столкнулись с неполадками в работе систем.

Спустя время в компании заявили о постепенном восстановлении работы систем. При этом сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Он также не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества независимых государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева наблюдались задержки рейсов, которые должны были направиться в Европу.

Глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что данные клиентов после сбоя находится в безопасности.

