Сбой в работе Microsoft не затронул большинство стран СНГ

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Сбой в работе аэропортов, связи, банковских и иных служб не коснулся большей части стран Содружества независимых государств (а именно, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) из-за глобальных неполадок у Microsoft. Об этом сообщает ТАСС.

Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживаются несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу. В других государствах рейсы отправляются без задержек, включая Турцию и страны Ближнего Востока, откуда ранее поступали сведения о сбоях.

С утра неполадки в работе некоторых операторов связи, а также почты были зафиксированы на Украине.

В свою очередь, все системы Сбербанка из-за сбоя у Microsoft функционируют в штатном режиме, о чем заявили в пресс-службе банка. Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, все информационные системы компании работают в привычном режиме.

При этом сбой в системе Microsoft не повлиял на работу аэропорта Пулково, так как все информационные системы воздушной гавани функционируют на базе отечественных разработок.

"Рейсы на прилет и вылет выполняются по расписанию", – сказано в заявлении пресс-службы компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта), передает РИА Новости.

Аналогичная ситуация наблюдается и у "Аэрофлота", чьи производственные и коммерческие системы работают в штатном режиме, передает ТАСС.

Сбой в работе Microsoft произошел утром 19 июля. Из-за этого банки и аэропорты по всему миру столкнулись с неполадками в работе. Также жители штата Аляска в США не могли позвонить в службы спасения, а один из британских телеканалов остановил вещание в прямом эфире.

Спустя время в Microsoft заявили о поэтапном восстановлении работы после сбоя. Однако специалисты продолжают устранять неполадки. Сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Они работают в штатном режиме.

