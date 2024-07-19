Сбой в Microsoft не повлиял на работу Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глобальный сбой в Microsoft не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево, они работают в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

Аэропорт Домодедово готов предложить резервную систему регистрации "Астра", которая является полностью российской", партнерам, если неполадки их затронут.

Кроме того, в Минцифры РФ не поступали сообщения о сбоях в работе систем в российских аэропортах. В беседе с журналистами представители министерства подчеркнули, что эта ситуация в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.

"В первую очередь – на объектах КИИ (критическая информационная инфраструктура. – Прим. ред.)", – уточнили в ведомстве.

Между тем авиакомпании Azur Air и Red Wings тоже работают в стандартном режиме. Последняя пояснила, что не использует зарубежные системы хранения данных и иностранные системы управления производством, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей перевозчиков.

Сбой также не затронул работу российских АЭС, а концерн Росэнергоатом работает на импортонезависимом программном обеспечении, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Агентство связалось с авиакомпанией S7 Airlines. Все IT-сервисы переводчика также функционируют в стабильном режиме.

Глобальный сбой произошел в работе Microsoft 19 июля. Судя по данным портала Downdetector, уже поступило 519 жалоб. 36% пользователей жалуются на работу приложения, 33% – сайта, еще 31% испытывают проблемы с авторизацией.

О наличии проблем в корпорации сообщили около 03:00. Сейчас сообщения о сбоях продолжают поступать из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.

Сейчас корпорация Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации. Однако работа над устранением неполадок продолжается.