В работе WhatsApp произошел сбой

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В работе WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) произошел сбой. Об этом говорится на сайте Сбой.рф.

Жалобы на мессенджер зафиксированы в Краснодарском крае, Дагестане, Москве, Ростовской области, Волгоградской области, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, в Московской области, в Северной Осетии, в Санкт-Петербурге и Свердловской Области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

Ранее в новом обновлении мессенджера WhatsApp для пользователей iPhone заработала технология Passkey, позволяющая входить в приложение через Face ID и Touch ID. Разработчики уточнили, что теперь пользователи могут входить в приложение без СМС-сообщений, благодаря чему авторизация стала быстрее и безопаснее.

До этого стало известно, что в WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам. Они будут отображаться вместе с общей информацией о чате. Разработчики обращают внимание, что новая функция сначала будет доступна только для бизнес-аккаунтов, а через некоторое время опцию включат во все учетные записи.

