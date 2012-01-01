Эксперт Лукацкий: после сбоя Microsoft восстанавливать компьютеры придется вручную

Массовый глобальный сбой произошел в инфраструктуре Microsoft 19 июля, из-за чего во многих странах экраны компьютеров просто стали синими. Коллапс начался в аэропортах, банках, на телеканалах, в медицинских организациях и не только. Почему сбой стал возможным, затронуло ли это Россию и сколько времени уйдет на полное восстановление, расскажет Москва 24.

Жизнь парализована

Глобальный сбой в работе инфраструктуры Microsoft произошел 19 июля из-за некорректного обновления американской системы безопасности CrowdStrike Falcon Sensor, которая должна блокировать кибератаки. Она отключила затронутые компьютеры и серверы, и запустить их обратно не получалось, сообщил портал The Verge.



из сообщения портала The Verge Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой синего экрана смерти (BSOD).

Системы отключились в аэропортах США, многих стран Европы и Австралии. Сбой фиксируют зарубежные авиакомпании, среди которых Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, Turkish Airlines, Ryanair и SpiceJet. Из-за этого в воздушных гаванях возникли огромные очереди, а посадочные талоны начали заполнять вручную, сообщили очевидцы в соцсетях.

Сбой также затронул банки, телеканалы и супермаркеты по всему миру. Новостные сообщения перестала публиковать Лондонская фондовая биржа. В Великобритании и Германии возникли трудности в деятельности медучреждений, а в столице Дании, Копенгагене, пожарные сигнализации не смогли передавать сигнал тревоги.

В Норвегии онлайн-заказы перестала принимать одна из крупнейших в стране сеть аптек. Сбой обрушил и информационные системы оргкомитета Олимпиады в Париже. Также в столице Франции нарушена работа местного "Диснейленда", передал телеканал BFMTV. Эхо докатилось и до Украины: там возникли сложности у почты, некоторых банков и одного из операторов сотовой связи.

Эксперты уже оценили потери мировой экономики в миллиарды долларов, а акции компаний Microsoft и CrowdStrike на фоне неполадок начали терять в цене.

Когда починят?

Гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц заявил на своей странице в соцсетях, что о кибератаке на их системы в этой ситуации речи не идет.



Джордж Курц гендиректор компании CrowdStrike Компания CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в обновлении для Windows. <...> Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака.

Издание The Times обратило внимание, что централизованно восстановить пострадавшие компьютеры будет сложно. Это же подтвердил эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, реанимировать работу компьютеров можно, переведя их в безопасный режим и удалив ряд компонентов программного обеспечения.

"Правда, сделать это надо вручную, что представляет проблему для крупных компаний с парком в десятки тысяч компьютеров", – сказал Лукацкий.

В "Лаборатории Касперского" РИА Новости рассказали, что от сбоя могли пострадать тысячи компаний по всему миру. При этом оценить время на восстановление всех систем сложно, так как проблему решают вручную, подчеркнули в компании. В Microsoft пока сообщили, что устранена основная причина сбоя, однако остаточный эффект наблюдается в работе некоторых служб и приложений.

Сбой и Россия

Информационные системы Кремля никак не пострадали в свете проблем Microsoft. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ В Кремле все работает без сбоев.

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора рассказали, что по состоянию на 12:00 жалоб от российских компаний не поступало. Благодаря переходу на отечественные решения российские системы аэропортов работают в штатном режиме, подчеркнул в своем телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", – отметил представитель ведомства.

О работе в штатном режиме отчитались в РЖД, Росэнергоатоме и Минобрнауки. Торговые сети также не почувствовали на себе проблему, так как используют другие технические решения и переходят на отечественный софт, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Финансовые организации тоже функционируют без сбоев, указал в беседе с телеканалом Москва 24 вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.



Алексей Войлуков вице-президент Ассоциации банков России Те санкции, которые действуют против РФ уже не первый год, заставили нас ориентироваться на свое программное обеспечение. У нас достаточно хорошо развито цифровое пространство, свои IT-фирмы, системы безопасности, которые признаны в мире. Поэтому в большинстве банков и финансовых учреждений внедрены либо их собственные разработки, либо другие отечественные решения.

В Минцифры на фоне глобальных сбоев обратили внимание, насколько важно заниматься импортозамещением иностранного ПО, особенно на объектах критической инфраструктуры. При этом ситуация не затронула не только Россию, но и большинство стран СНГ.

Также не пострадала социальная сеть X, заявил в ироничном ключе ее владелец Илон Маск. Бизнесмен сделал репост мема, в котором мужчина, обозначенный как X, смотрит на синие экраны и наслаждается видом. Картинка сопровождена подписью: "Все остальное не работает, а это приложение (X) все еще функционирует". Кроме того, Маск на своей странице назвал сбой крупнейшим IT-провалом за всю историю.

