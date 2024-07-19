Microsoft: первопричина глобального сбоя устранена

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Первопричина глобального сбоя устранена, но некоторые системы облачной платформы Microsoft 365 все еще могут сталкиваться с проблемами, заявили в компании Microsoft, на которую ссылается ТАСС.

Специалисты проводят дополнительные мероприятия по устранению последствий.

В ИБ-компании "Солар" сообщили, что глобальный сбой в продуктах Microsoft мог затронуть и россиян, но только тех, кто использует автообновление Windows и ПО от пострадавшей компании CrowdStrike.

Монополизация рынка одним программным обеспечением или операционной системой непременно приведет к мировому коллапсу, добавили в компании. В связи с этим Россия взяла вектор на разработку своей операционной системы и уходу от зарубежной монополии.

19 июля в работе Microsoft произошел глобальный сбой. Сообщения о неполадках продолжают поступать из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.

Позже глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, Джордж Курц заявил, что проблема выявлена, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.