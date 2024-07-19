Вице-президент АБР: сервисы финансовых учреждений РФ работают штатно

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Сервисы российских финансовых учреждений работают штатно на фоне глобального сбоя в Microsoft. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Он отметил, что проблема затронула Россию в меньшей степени, так как наложенные на страну санкции заставили пересмотреть и переориентироваться на внутренние решения и собственные программные обеспечения. Также в РФ, по его мнению, изначально были хорошо развиты цифровое пространство и IT-компании, признанные по всем мире.

"И естественно, по финансовым учреждениям, по банкам – это в большинстве случаев либо собственные разработки, если это крупные банки, либо это отечественное решение. Надо не забывать про указ президента о необходимости импортозамещения как программных средств, так и технических платформ в критических инфраструктурах", – добавил Войлуков.

Эксперт отметил, что многие компании уже движутся по этому пути, что позволяет обезопаситься от подобных сбоев. На данный момент финансовые учреждения работают нормально, все сервисы доступны в отличие от ряда мировых организаций в большинстве стран, которых затронул сбой. Все крупные российские компании отслеживают состояние своей инфраструктуры и принимают при необходимости решения по восстановлению из резервных копий или дублирования, объяснил Войлуков.

"На сегодня все работает в большинстве банковских учреждений. Все доступно, все платежи осуществляются, поэтому бежать и нервничать из-за этой новости не стоит", – заключил вице-президент АБР.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел 19 июля, из-за чего мировые банки и аэропорты испытывали трудности при работе с клиентами. Также жители штата Аляска в США не могли позвонить в службы спасения, а один из британских телеканалов остановил вещание в прямом эфире.

Сбой не отразился на работе аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Они работают в штатном режиме. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал причиной сбоя установленные системы защиты Crowdstrike.