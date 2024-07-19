Песков заявил, что сбой в работе Windows не затронул Кремль

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глобальный сбой в работе Windows никак не коснулся Кремля, поэтому все системы функционируют в штатном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел 19 июля. Из-за этого банки и аэропорты столкнулись с неполадками в работе систем. Также жители штата Аляска в США не могли дозвониться до службы спасения, а один из британских телеканалов остановил вещание в прямом эфире.

Спустя время в Microsoft отметили постепенную стабилизацию ситуации после сбоя. Однако работа над устранением неполадок еще не завершена. Произошедший сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Они работают в штатном режиме.

Между тем сбой в работе аэропортов, связи, банковских и иных служб не коснулся большей части стран Содружества независимых государств из-за глобальных неполадок у Microsoft. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживаются несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу. С утра неполадки в работе некоторых операторов связи, а также почты были зафиксированы на Украине.

В свою очередь, все системы Сбербанка, аэропорта Пулково, "Аэрофлота" и РЖД из-за сбоя у Microsoft функционируют в штатном режиме.

