Глава CrowdStrike заявил, что данные клиентов после сбоя остаются защищенными

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Информация о клиентах после сбоя продолжает находиться под защитой. Об этом сообщил в соцсети X глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц.

Также он уточнил, что компания предпринимает действия, направленные на полное восстановление работы всех систем для того, чтобы клиенты смогли оказывать необходимые услуги.

Утром 19 июля произошел глобальный сбой в работе Microsoft. В связи с этим банки и аэропорты столкнулись с неполадками в работе систем. Спустя время в Microsoft отметили постепенную стабилизацию ситуации после сбоя. Однако работа над устранением неполадок еще не завершена.

Сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Он также не коснулся работы аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества независимых государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задержались несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.

