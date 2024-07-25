МТС и "ВКонтакте" сообщили о штатной работе на фоне жалоб о сбоях

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В настоящее время МТС и "ВКонтакте" работают в обычном режиме. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы компаний.

До этого в Сети распространилась информация о сбоях в работе указанных сервисов, а также о неполадках в приложениях Сбербанка и Росбанка.

Представители оператора мобильной связи заверили, что все "услуги работают корректно". Сотрудники "ВКонтакте" также заявили об отсутствии каких-либо сбоев.

Ранее россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube. По информации "Ростелекома", у некоторых пользователей могут возникать проблемы со скоростью загрузки и качеством видео, особенно у форматов высокого разрешения, из-за устаревшего оборудования Google.

