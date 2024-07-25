25 июля, 14:54Технологии
МТС и "ВКонтакте" сообщили о штатной работе на фоне жалоб о сбоях
Фото: 123RF/stlegat
В настоящее время МТС и "ВКонтакте" работают в обычном режиме. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы компаний.
До этого в Сети распространилась информация о сбоях в работе указанных сервисов, а также о неполадках в приложениях Сбербанка и Росбанка.
Представители оператора мобильной связи заверили, что все "услуги работают корректно". Сотрудники "ВКонтакте" также заявили об отсутствии каких-либо сбоев.
Ранее россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube. По информации "Ростелекома", у некоторых пользователей могут возникать проблемы со скоростью загрузки и качеством видео, особенно у форматов высокого разрешения, из-за устаревшего оборудования Google.
Клиенты сообщили о сбое в работе приложений и сайтов банков РФ