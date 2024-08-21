Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сотрудники центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, зарегистрировали масштабный сбой, произошедший в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской).

Проблемы в работе сервисов наблюдаются с 14:00 по московскому времени в среду, 21 августа, сообщается на сайте ведомства.

Некоторые пользователи также жалуются на некорректную работу таких сайтов, как Discord, Steam, Twitch, Skype, Anydesk, "Ростелеком", "Сбой.рф", "Википедия" и другие.

В прошлый раз сбой в Telegram был зафиксирован 19 августа. За несколько дней до этого работа мессенджера нарушалась дважды за сутки.

О проблемах при использовании сервиса заявляли пользователи из России, США, Казахстана и других стран. Они столкнулись с долгим отправлением сообщений в мессенджере. Наиболее серьезные задержки наблюдались при попытках написать в групповые чаты.

