Депутат Кирьянов призвал к деанонимизации интернета для борьбы с мошенниками

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов призвал к деанонимизации интернета и ужесточению ответственности для телекоммуникационных организаций, что позволит эффективнее бороться с телефонными мошенниками. Об этом он сообщил "Ленте.ру".

Кроме того, депутат указал на важность профилактической работы с гражданами в данном вопросе, так как это поможет сформировать безопасную среду в информационном пространстве.

В свою очередь, директор одного центра мониторинга внешних цифровых угроз Игорь Сергиенко рассказал RT, что злоумышленники научились разрабатывать сайты, где пострадавшие от действий фейковых инвесторов люди могут оставить заявку на возврат похищенных средств, но после этого жертве позвонят мошенники под видом юриста и под предлогом помощи вытянут еще деньги.

Эксперт предупредил, что подобные схемы направлены на неграмотных в финансовом отношении граждан, которые хотят получить легкий пассивный доход. Однако, по его словам, заканчивается это все тем, что люди в панике попросту пытаются вернуть деньги. Он подчеркнул, что инвестиции относятся к рискованной деятельности, поэтому перед тем, как этим заниматься, необходимо понять, как устроена данная отрасль.

"Защититься от подобных мошенничеств крайне просто: необходимо повышать свою финансовую грамотность, перед совершением любой финансовой операции проверять контрагента, а также работать только с проверенными брокерами и инвестиционными организациями", – подытожил Сергиенко, добавив, что во многих случаях мошенники прекращают разговор после просьбы назвать ИНН компании или перечислить виды деятельности из ЕГРЮЛ.

Ранее эксперты рассказали о новой схеме мошенничества телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривают установить программы и похищают денежные средства. Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов.

