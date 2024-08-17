Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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17 августа, 22:30

Происшествия

За последнее время выросло количество фактов мошенничества

За последнее время выросло количество фактов мошенничества

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За последнее время выросло количество фактов мошенничества и львиная доля – 82% – приходится на телефонных аферистов. На удочку мошенников попадаются даже опытные и известные люди. Например, Лариса Долина. Ее поклонники недоумевают, как преступники смогли втянуть певицу в мошенническую схему. Артистка по их указке продала квартиру и отправила деньги на "безопасный" счет.

Сможет ли Лариса Долина вернуть недвижимость – в сюжете телеканала Москва 24.

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