Кожемяко: полностью подключить Приморье к электроэнергии планируется до конца суток

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Полностью подключить Приморский край к электроэнергии после аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что провел оперативное совещание по отключению электроэнергии в Приморье. Энергетики доложили, что свет уже появился в Лучегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, в Кировском районе, Большом Камне, Находке, Партизанском и Чугуевском округах, Кавалерове и Арсеньеве.

Сейчас запитывают подстанцию "Загородная" во Владивостоке.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3. При этом в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания. Движение поездов в Приморском крае было приостановлено, поскольку на участках Кругликово – Находка и Угловая – Владивосток произошло отключение подстанций.

При этом аэропорт Владивостока работает в штатном режиме, а рейсы вылетают и прилетают по графику.

