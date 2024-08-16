Медучреждения Приморья переведены на резервные источники питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все медучреждения в Приморье перевели на резервные источники питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Вместе с тем правительство Приморья указало, что электроснабжение было восстановлено в четырех городах.

"На ПримГРЭС переключают линию, перезапускают блок", – говорится в сообщении.

Правительство уточнило, что свет был подан в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Кроме того, после аварии была запущена Партизанская ГРЭС, в настоящее время специалисты запускают другие электростанции. Города начнут подключать в течение 30–40 минут, уточнило правительство.

По данным властей, причиной отключения электричества стало замыкание оборудования Волжской сетевой компании.

В свою очередь, в телеграм-канале компании ДРСК указывается, что предварительная причина случившегося состоит в технологическом нарушении работы оборудования Приморской ГРЭС.

"Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС – Хехцир-2 МЭС Востока", – добавляется в сообщении.

Перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях ДРСК произошли в Приморье 16 августа. Специалисты начали заниматься восстановлением электричества. На тот момент его пообещали восстановить в течение часа.

