В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили в Сумской области три пусковые ракетные установки HIMARS за сутки. Авиация и артиллерия уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.

Также стало известно, что армия РФ отразила атаки штурмовой группы ВС Украины при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.