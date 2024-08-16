16 августа, 22:15Общество
30 тысяч единиц товаров собрали для жителей Курской области в Москве
Партия гуманитарного груза готовится к отправке в Курскую область. В нее вошло все необходимое: продукты питания, вода, средства личной гигиены и детские вещи. Менее, чем за неделю было собрано 30 тысяч единиц товаров.
Помощь для пострадавших собирают в 14 штабах "Москва помогает". Особенно нужны предметы первой необходимости: зубные щетки, пасты, бумажные полотенца и влажные салфетки.
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