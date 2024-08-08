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08 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": женщина похитила у столичной пенсионерки 65 тысяч рублей

"Безопасный город": женщина похитила у столичной пенсионерки 65 тысяч рублей

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В Москве женщина похитила у пенсионерки 65 тысяч рублей. Она обманула пострадавшую и зашла вместе с ней квартиру на Нахимовском проспекте.

Пока пенсионерка была на кухне, уверены следователи, ранее судимая женщина украла у нее сбережения и покинула жилище.

Злоумышленницу вычислили по камерам видеонаблюдения и быстро задержали. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемую заключили под стражу. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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