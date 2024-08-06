Новости регионов: подросток устроил погоню на угнанной машине в Саратове

В Саратове восьмиклассник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, устроил погоню на угнанной машине. Он решил покатать друзей на чужом "ВАЗ-2110", но поездкой заинтересовались полицейские. Пытаясь уйти от преследования, школьник исполнил несколько опасных маневров, один из которых едва не стал фатальным – машина чуть не врезалась в припаркованный грузовик. Автомобиль удалось остановить. Теперь подростку грозит до трех лет лишения свободы.

Также стало известно, что в Чкаловске пенсионерка провалилась в трехметровую яму с водой. 70-летняя женщина возвращалась домой, но в темноте она не заметила канаву и упала в нее. Пенсионерке помогли спасатели, которых вызвали очевидцы. Они спустили в яму лестницу, вытащили женщину и передали ее врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

