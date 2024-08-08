Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области поступили в столичные клиники. Как уточнил Сергей Собянин, двоих детей вертолетом эвакуировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, еще двоих пострадавших – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и одного – в ГКБ имени Иноземцева.

Мэр Москвы сообщил, что все они благополучно перенесли транспортировку и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

