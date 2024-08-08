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08 августа, 16:15

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Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

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Пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области поступили в столичные клиники. Как уточнил Сергей Собянин, двоих детей вертолетом эвакуировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, еще двоих пострадавших – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и одного – в ГКБ имени Иноземцева.

Мэр Москвы сообщил, что все они благополучно перенесли транспортировку и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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