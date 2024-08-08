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08 августа, 07:45

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Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

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В мэрии столицы подвели промежуточные итоги работы градостроительного комплекса в 2024 году и утвердили перечень ключевых строек на ближайшее будущее. К 8 августа в городе введены в эксплуатацию более пяти миллионов квадратных метров недвижимости, почти 50 объектов социальной инфраструктуры, новые дороги, городские вокзалы и линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Какие планы есть у города на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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