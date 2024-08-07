Мэр Москвы: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству новых и реконструкции старых корпусов Киностудии имени Горького, в рамках которых площадь павильонов для съемок кино, шоу и телевизионных передач вырастет в два раза – до 100 тысяч квадратных метров.

"В Москве реализуется программа создания индустрии современного кино. После ухода западных брендов российское кино начало активно развиваться, и сегодня раз в пять продукции российского кино стало больше на наших экранах. Все это требует, конечно, создания современной инфраструктуры. Один из таких проектов – это воссоздание знаменитой студии Горького", – объяснил мэр.

Он выразил надежду, что в конце 2025 года будут завершены основные реконструкции и строительные работы. При этом наиболее масштабные работы будут реализованы на площадке киностудии в Валдайском проезде, доме 16. Здесь появится студийно-производственный комплекс, в котором обустроят современные съемочные павильоны, центр визуальных технологий, просмотровые помещения, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, захвата движения, гримерки, гримерки для массовки, костюмерные, зоны для хранения реквизита, кафе и места для отдыха, а также наземный паркинг.

Кроме того, в пяти строениях исторической киностудии, расположенной на улице Сергея Эйзенштейна, доме 8, организован капремонт кровли и фасадов, а также строительство новых объектов. Так, на этой территории возведут центр костюма и реквизита, производственный комплекс и сервисный центр. В результате площадь комплекса вырастет до 44 тысяч квадратных метров. Также специалисты осуществляют подготовку к ремонту многофункционального просмотрового зала, в котором установят новое высокотехнологичное световое и звуковое оборудование с возможностью трансформации в съемочный павильон и образовательную площадку.

Киностудия Горького уже провела шесть бесплатных киноэкспедиций для столичных школьников. Так, с октября по июль кинокампус организовал тематические поездки в Белоруссию, Сербию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Они состоялись в рамках проекта "Москва – город кино". В программу кинопутешествий вошли занятия по актерскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре. Полученные знания школьники сразу применили на практике. В каждой поездке они снимали тематические короткометражки.

