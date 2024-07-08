Телеведущая Киселева: креативный кампус студии имени Горького растит творческую смену

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Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева рассказала Агентству "Москва" о бесплатном кинолагере для школьников "Москиносмена".

"В августе у юных москвичей от 13 до 17 лет есть хороший шанс бесплатно попасть в лагерь "Москиносмена". Для этого им нужно до 25 июля рассказать о себе, использовав формат короткометражного игрового или неигрового кино, видеорепортажа, видеоподкаста", – сказала Киселева.

Победители смогут провести целую неделю в кинопарке "Москино" в Красной Пахре, где они познакомятся со съемочным процессом, поучаствуют в мастер-классах и создадут собственные короткометражные фильмы.

"Помогать им в этом будут профессионалы. Этот выездной лагерь организует креативный кампус киностудии Горького при поддержке столичного департамента культуры. Первые смены пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа. Всего же до конца года планируется провести пять киносмен, участниками которых станут победители творческого конкурса", – отметила телеведущая.

По словам Киселевой, Москва принимает самое активное участие в возрождении российского кино. При поддержке Сергея Собянина реализуется проект "Москва – город кино", в рамках которого создается Московский кинокластер. На огромной территории в ТиНАО строится кинопарк, целый город декораций разных эпох и архитектурных стилей, дополнила актриса.

"На месте завода "Метмаш" будет работать крупнейший студийный центр с десятками павильонов, суперсовременным оборудованием. И одной из главных составных частей проекта является возрожденная студия имени Горького, которая вновь, как и советские годы, станет центром съемок детского и юношеского кино", – заключила Киселева.

В Москве проходит прием заявок технологических компаний на участие в конкурсе "Медиаоборудование". Зарегистрироваться на мероприятие можно до 21 июля. Проекты на конкурс могут предложить разработчики со всей России. Желающие должны представить прототип или готовое решение для создания видео- и аудиопродуктов.