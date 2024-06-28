Москвичи смогут принять участие в съемках кинофильмов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проект "От идеи до премьеры", который с 1 июля запускает сеть кинотеатров "Москино", позволит горожанам предложить свою идею для фильма, пройти кастинг или стать актером в трех короткометражных фильмах. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент культуры столицы.

Проект, приуроченный ко Дню российского кино 27 августа, направлен на популяризацию киноиндустрии, так как тысячи москвичей смогут погрузиться в процесс создания фильмов, отметили в пресс-службе. Следить за событиями можно на платформе film.moscow.

Организаторы начнут проект с публикации вопросов, после которых каждый сможет оценить работу сценариста, предложив свою идею и краткое содержание фильма на темы "Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь", "Помогать – просто? Истории добрых дел" и "Москва слезам не верит: истории успеха в городе".

Прием идей завершится 15 июля, затем их рассмотрит жюри при участии специалистов киноиндустрии. Победители станут известны 19-го числа, а их идеи войдут в основу профессиональных сценариев, по итогом которых снимут три короткометражки.

Актеров выберут на площадках московского кинокластера с 27 по 28 июля. Для участия потребуется предварительная регистрация на платформе film.moscow. Затем прошедшие кастинг примут участие в съемках, которые состоятся в столице с 29 июля по 5 августа. Позже фильм смонтируют, сделают цветокоррекцию, звуковое оформление и многое другое. Премьера кинопродуктов должна состояться уже 27 августа, подчеркнули в пресс-службе.

Сергей Собянин уже рассказывал о пилотном проекте Московской цифровой киноплатформы film.moscow. Благодаря ей можно получить доступ к комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. В частности, это позволит киностудиям и съемочным группам арендовывать необходимые им павильоны и студии, снимать городские пространства и многое другое.

