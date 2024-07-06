Собянин: киностудия Горького провела 6 международных киноэкспедиций для школьников

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для столичных школьников. Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что с октября по июль Кинокампус Горького организовал тематические поездки в Белоруссию, Сербию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Они состоялись в рамках проекта "Москва – город кино".

В программу кинопутешествий, продолжил Собянин, вошли занятия по актерскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре. Полученные знания школьники сразу применили на практике. В каждой поездке они снимали тематические короткометражки, которые планируется показать на Московском международном фестивале молодежного кино "Высоко", уточнил градоначальник.



Собянин напомнил, что Кинокампус – это проект старейшей московской киностудии для ребят, планирующих развиваться в индустрии кино. Там есть все необходимое, включая студии для съемок и звукозаписи.

Ранее 14 команд московских школьников стали победителями и призерами Российской робототехнической олимпиады. Еще 11 команд получили награды в разных номинациях. Собянин назвал это достойными результатами, а также поблагодарил детей и их наставников за труд.