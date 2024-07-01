Собянин сообщил о победе московских школьников на роботехнической олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Победителями и призерами Российской робототехнической олимпиады стали 14 команд московских школьников. Еще 11 команд получили награды в разных номинациях, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Это достойные результаты. Благодарю за труд ребят и их наставников!" – поздравил участников мэр.

По словам градоначальника, Москва заняла первое место в неофициальном командном зачете. Участники олимпиады проектировали роботов, которые озеленяют города, благоустраивают парки, используя возобновляемые источники энергии. В мероприятии принимали участие школьники из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.

Ранее столичные школьники получили четыре медали на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Золотые медали получили Лада Горева, Надежда Кузнецова и Вера Красноперова, серебряную – Захар Дегтеренко.

До этого свыше 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников, из них 80% – москвичи. Участники работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее, а также анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.