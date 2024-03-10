Музей Киностудии имени Максима Горького начнет работу в полном объеме уже в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна полноценно работать музей Киностудии имени Максима Горького. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь музея Киностудии имени Горького займет почти тысячу квадратных метров. Там будет работать постоянная экспозиция и временные выставки. Так, уже сегодня посетители Киностудии могут ознакомиться с выставкой о кинопрофессиях "За кадром: есть,

что посмотреть", которая продлится до 12 мая.

Сообщается, что киностудия имени Максима Горького, которая в 2023 году перешла в собственность Москвы, станет еще одной креативной площадкой для полного цикла производства фильмов. Здесь появятся современные съемочные павильоны и студии для производства телеконтента, детско-юношеского и научно-популярного кино, а также детско-юношеский креативный кластер и многое другое.

В 2023-м на Киностудии имени Максима Горького открылось шесть цифровых креативных студий общей площадью две тысячи квадратных метров и новый павильон виртуального продакшена. За последние четыре года она произвела и выпустила в свет более 50 игровых и неигровых фильмов и сериалов — это свыше пяти тысяч минут контента.

Ранее стало известно, что Киностудия сменила название впервые за 20 лет. С 2003 года она называлась "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького", а теперь – "Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького" или просто "Киностудия имени М. Горького".