Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино" – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кластера "Метмаш". Там привели в порядок 8 корпусов, два строения превратили в съемочные павильоны.

"На территорию бывшего завода переехал крупнейший склад костюма и реквизита "Жар-птица" – около 5 миллионов единиц разных предметов для кино и театра", – поделился Собянин.

Вместе с тем в столице реконструируют киностудию имени Горького. Специалисты задумали увеличить вдвое площадь ее рабочих пространств, уточнил мэр.

Собянин добавил, что в 2024 году столичные власти продолжат поддерживать кинопроизводителей, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Прием заявок на гранты стартует 1 января, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что столичный кинокластер будет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. По его словам, первая очередь построена, в ней уже снимаются десятки отечественных фильмов.

Летом столичный мэр запустил первую очередь кинокластера Москвы. Речь идет о новом кинопарке "Москино" в селе Красная Пахра в ТиНАО. Запуск этого проекта ознаменует выход отечественного кинематографа на мировой уровень.

Отличительной чертой создаваемого в Москве кинокластера может стать киностудия имени Горького. Общая площадь проекта составит более 171 гектара.

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня