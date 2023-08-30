Собянин запустил первую очередь московского кинокластера

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Сергей Собянин запустил первую очередь столичного кинокластера. Речь идет о новом кинопарке "Москино" в селе Красная Пахра в ТиНАО.

Как отметил градоначальник, сейчас в Москве осуществляется масштабная работа по созданию кинокластера мирового уровня.

"Строятся две студийные площадки. Это на студии имени Горького и МЕТМАШ общей мощностью около 300 тысяч квадратных метров. И здесь, в Троицком административном округе Москвы, создается, по сути дела, свой киномир – кинопарк "Москино", – объяснил он.

Мэр столицы обратил внимание, что еще шесть месяцев назад на этой территории был пустырь. Однако теперь здесь размещаются съемочные площадки.

Собянин также рассказал о планах создать рекордную по своим размерам площадку для съемок натурных кинопроектов – около 320 гектар. Он уточнил, что первая очередь включает 180 гектар. Теперь город готов приступить ко второй очереди.

"Здесь есть все: есть старинное кино, современное кино, ковбойское кино, Москва разных периодов", – добавил градоначальник.

Собянин сделал акцент на том, что запуск кинокластера ознаменует выход отечественного кинематографа на мировой уровень. Кроме того, созданию российского кино поспособствовал и уход зарубежных фильмов из проката РФ, заметил мэр. Россия стала активно выпускать собственные фильмы и сериалы.

В свою очередь, режиссер Евгений Миронов, который присутствовал при запуске первой очереди, сообщил, что новая территория дала возможность возобновить работу школы технических киноспециалистов. По его словам, теперь можно будет возродить ранее утерянные профессии в кино.

Создание кинокластера подтверждает, что Россия возвращается в список кинодержав, заявил глава Первого канала Константин Эрнст.

"В XX веке Советский Союз был в очень коротком списке великих кинематографических держав. После 1991 года мы на некоторое время утеряли место в этом списке", – напомнил он.

Теперь же, по его мнению, российских кинематограф сможет достигнуть новых вершин.

Решение о создании кинопарка "Москино" было принято еще в 2019 году. Здесь создаются все условия для функционирования натуральных киноплощадок. Кроме того, обеспечена транспортная доступность и инженерные коммуникации. Предусмотрено ландшафтное разнообразие.

Этот участок планируют в будущем расширить еще на 138 гектар. На территории будут размещены:

декорации для многократного использования;

складские помещения;

мастерские для изготовления декораций;

многофункциональный павильон для съемок;

декорации терминала аэропорта и железнодорожной станции;

образовательный центр;

гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей;

концертная и фестивальная площадка;

административно-бытовые корпуса.

Российские киностудии смогут здесь организовывать съемки для совершенно различных фильмов, избегая необходимости часто менять локации.

В свободное от съемок время кинопарк смогут посещать все желающие. Предполагается, что пространство станет замечательным местом для развития кинотуризма. На его территории будет также работать парк развлечений "Тайный город".

Реализация проекта даст возможность на 20% увеличить количество киносъемок. На 5% вырастет число рабочих мест в данной отрасли.

Ранее стало известно, что за последние пять лет в Москве было снято 1,5 тысячи фильмов, 200 из которых – студенческие работы.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что сегодня в городе работает 712 кинозалов, которые ежегодно принимают миллионы зрителей. Кроме того, по его словам, в кинопарке рядом с деревней Юрово сейчас снимается около 10 фильмов.

24 августа на Поклонной горе стартовал московский международный кинофестиваль "Будем жить". На торжественной церемониии открытия можно было увидеть всех главных звезд российского кино, а также множество известных деятелей культуры и искусства, представляющих на фестивале свои киноработы.



Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Московского международного кинокластера