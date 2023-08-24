Московский международный кинофестиваль "Будем жить" проходит в столице

Московский международный кинофестиваль "Будем жить" проходит на Поклонной горе и в Центральном доме кинематографистов проходит.

Мероприятие стартовало 24 августа торжественной церемонией открытия, на которой можно было увидеть всех главных звезд российского кино, а также множество известных деятелей культуры и искусства, представляющих на фестивале свои киноработы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

