Спектакли в парках и вкусный фестиваль: чем заняться в выходные

Рабочая неделя подошла к концу, а значит, пора придумывать планы на выходные. Москва 24 расскажет про интересные мероприятия, экскурсии и фестивали грядущего уик-энда, 19–20 августа.



На свежем воздухе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Горький в Парке Горького". Он приурочен сразу к двум датам – 155-летию со дня рождения писателя и 95-летию парка, названного в честь него. Все мероприятия так или иначе раскрывают разные стороны легендарной личности.

19 и 20 августа – финальные дни фестиваля. В субботу и воскресенье гости смогут посетить спектакль-променад "Изергиль" и "Осенняя болесь", концерт музыкантов, которые в своих композициях переосмыслили творчество писателя, а также множество выставок, посвященных творчеству Горького. Вход свободный.

Спектакль "Юнона и Авось". 20 августа в парке "Яуза" на открытой сцене будет показана авторская версия одной из самых известных рок-опер. Главные роли исполнят актеры столичных театров. Начало в 20:00, вход свободный (долина реки Чермянки, Орловский проезд, 8).

Пешеходная экскурсия по местам Марины Цветаевой. Дом-музей поэтессы приглашает посетить переулки и улицы, которые связаны с биографией и творчеством Цветаевой. 19 августа с 14:00 до 15:30 участники смогут увидеть место, где раньше находился храм Бориса и Глеба, пересекут Пожарскую улицу, прогуляются по Тверскому бульвару и свернут в Сытинский переулок. О том, как эти места связаны с поэтессой, расскажет старший научный сотрудник музея. Подробная информация – на сайте учреждения.

Фестиваль "Фест Ест". В парке "Красная Песня" 19 августа состоится праздник, посвященный вкусной еде и творчеству. Там установят свыше 50 зон отдыха, проведут более 10 лекций и мастер-классов, организуют огромный фуд-корт, кинотеатр под открытым небом, множество пленэров и спортивных событий. Начало в 11:00.

В музейных пространствах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19–20 августа закончится последняя "Московская музейная неделя" этого лета (акция, которая позволяет посещать культурные учреждения бесплатно). К примеру, 19 августа свободный вход будет в Выставочном зале истории войны в Афганистане. Также в субботу двери для всех желающих откроют Музей Москвы, Музей М. А. Булгакова, Музей "Садовое кольцо" и многие другие. Подробности – на сайте акции.

Экскурсия "Три века русской парфюмерии". Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" организует познавательную прогулку, посвященную истории парфюмерного искусства в царской России и СССР. Гости увидят редкие флаконы духов, старинные косметические наборы и предметы гигиены. Кроме того, сотрудники музея покажут продукцию, выпущенную к важным праздникам: Дню космонавтики, Дню Победы и другим.

Выставка "Николай Рахманов. Цвет московской фотографии". Экспозиция в Музее Москвы состоит из 200 архивных снимков известного столичного фотографа. Среди его работ – многочисленные кадры Кремля, хроники городской жизни, архитектуры и панорамные виды. Кроме того, на выставке можно увидеть уникальную серию фото драгоценностей из алмазного фонда. Время работы экспозиции – с 11:00 до 20:00.

Лекция "Триумф и трагедия Владимира Маяковского". В Государственном музее, который носит имя поэта, расскажут, почему футурист писал свои стихотворения лесенкой и как он выбирал темы для произведений. Также лектор развеет мифы о Маяковском и предоставит факты, основанные на документальных источниках. Кроме того, гости услышат отрывки из поэм драматурга. Подробности – на сайте музея.